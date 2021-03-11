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Макроэкономика 11.03.2021 21:26

Промышленность Беларуси потеряла из-за пандемии коронавируса более $1 млрд - Минпром

Промышленный сектор Беларуси в 2020 году потерял более $1 млрд из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.

"По нашим оценкам, потери промышленности Белоруссии от ковидной ситуации 2020 года составили чуть более $1 млрд из-за проблем, связанных с введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов", - сказал Гунько, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, по данным Белстата, объем промышленного производства в Беларуси в 2020 году составил 116,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2019 года на 0,7%.

По итогам прошлого года снижение промпроизводства замедлилось относительно первого полугодия (3,1%). По экспертной оценке, основное влияние на восстановительную динамику промпроизводства во втором полугодии оказала полная загрузка белорусских НПЗ и восстановление внешнего спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности.

Официальный курс на 11 марта - 2,6048 бел.руб./$1.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]