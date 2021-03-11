В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19, скончались 5 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 608 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 238,383 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 515 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 262.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230,244 тыс. человек (+128 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 877 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 503 тестов на коронавирус (накануне 8 462 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 682,116 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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