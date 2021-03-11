Баку и Лондон обсуждают новый документ по торговым отношениям – посол в Великобритании

Великобритания после выхода из ЕС планирует подписать с Азербайджаном новый двусторонний документ для регулирования торгово-экономических отношений, заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Великобритании Таир Таги-Заде.

«Как известно, в предшествующий Brexit период Великобритания начала проработку вопроса о заключении глобальной системы торговых пактов. То есть новой системы международно-правовых документов, которая регулировала бы ее торгово-экономические отношения с государствами мира. В этой связи Азербайджан с точки зрения интересов Великобритании и с точки зрения своей собственной активности, всегда находился на одном из ведущих мест, и целесообразно было бы отметить, что мы были первыми из постсоветских государств, кто получил такого рода проект от британской стороны», - сказал Таги-Заде в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Посол отметил, что британская сторона после замечаний и предложений со стороны Азербайджана провела корректировки в проекте.

«Сегодня его дорабатывает британская сторона. Но поскольку этот процесс займет некоторое время, вполне возможно, что до этого широкого всеобъемлющего документа будет какое-то временное соглашение, которое будет «закрывать» переходный период», - сказал Таги-Заде.

Он также отметил, что в настоящее время стороны ведут работу для подписания двустороннего документа в сфере образования.

«Во время визита госминистра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон в феврале этого года в Баку был подписан документ в сфере окружающей среды и энергетики. Первая часть документа, связанная с окружающей средой, подписали, и с азербайджанской стороны свою подпись под ней поставил министр Мухтар Бабаев. Вторая часть первого документа, связанная с вопросами энергетики, также была подписана, но уже позднее – после визита Венди Мортон. Сейчас продолжается работа в направлении еще одного документа - в сфере образования», - подчеркнул дипломат.

Полностью с текстом интервью с послом можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Р.Бабаев, Х.Насирзаде