HSBC намерен отказаться от инвестиций в углепром в ЕС и ОЭСР к 2030 г

Британский банк HSBC Holdings Plc планирует к 2030 году отказаться от финансирования проектов в угольной промышленности на территории стран Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает агентство Dow Jones.
Банк, имеющий листинг на биржах в Лондоне и Гонконге, вынес на голосование на ближайшем общем собрании акционеров 28 мая специальную резолюцию совета директоров об изменении климата, которая предусматривает разработку стратегии перехода к нулевым нетто-выбросам углекислого газа. HSBC, в частности, предлагает выделить от $750 млрд до $1 трлн для поддержки декарбонизации и устойчивого роста клиентов.
Для принятия резолюции необходимо 75% голосов. Стратегия, которая в случае одобрения резолюции будет разработана на ее основании, скорее всего, будет опубликована к концу года.
"Мы рады представить в этой резолюции новую фазу нашей стратегии нулевых нетто-выбросов", - заявил глава HSBC Ноэль Куинн, отметив "беспрецедентный уровень сотрудничества между банком, акционерами и неправительственными организациями".
Решение о вынесении резолюции на голосование было принято после длительных переговоров с группой инвесторов, включая крупнейшую европейскую компанию по управлению активами Amundi, публичный хедж-фонд Man Group, а также 117 индивидуальных акционеров.
Переговоры начались в январе, когда группа акционеров HSBC призвала банк сократить поддержку отраслей, добывающих ископаемые виды топлива. У этой коалиции был свой проект резолюции, но в результате обсуждений они согласились отозвать ее и поддержать предложение совета директоров.
Коалиция акционеров приветствовала резолюцию совета директоров HSBC, отметив, что она может стать примером для других банков.
HSBC в октябре поставил цель достичь углеродной нейтральности своего инвестиционного портфеля к 2050 году, однако подвергся критике из-за продолжения инвестиций в угольную промышленность.
Акции HSBC подорожали на 0,7% по итогам торгов в Гонконге в четверг и теряют в цене 2,6% в Лондоне.
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