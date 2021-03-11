МОК купит китайскую вакцину от коронавируса для участников Олимпиады в Токио и Пекине

Участникам Олимпийских игр в Токио в этом году и зимних игр в Пекине в 2022 году предложат вакцинироваться китайским препаратом, сообщил в четверг глава МОК Томас Бах.
"Китайский олимпийский комитет предложил подготовить дополнительные дозы вакцины для участников игр в Токио 2021 и в Пекине 2022", - сказал Бах, выступая в Лозанне.
"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин для олимпийских и паралимпийских команд", - отметил глава МОК.
Бах пояснил, что китайская сторона предлагает снабжать спортсменов ее вакциной либо напрямую - в тех случаях, когда между государствами есть договоренности о применении этого препарата, либо через международные механизмы.
По его словам, на данный момент значительное количество спортсменом и так уже прошли вакцинацию в своих странах.
"Сегодня могу вас проинформировать, что существенное количество национальных сборных уже вакцинировалось в соответствии с нормами, действующими в их странах", - сказал он.
"Еще большое число спортсменов еще не вакцинированы, но либо уже получили обещания (о вакцинации - ИФ), либо проводят позитивные дискуссии с властями по этому вопросу", - добавил Бах.
Накануне Бах заявил, что не видит причин сомневаться в том, что Олимпийские игры в Токио начнутся, как и запланировано, 23 июля 2021 года.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
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