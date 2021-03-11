Испания вслед за Грецией может в мае открыть границы для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов

Испания вслед за Грецией рассматривает возможность открыть границы для привитых от COVID-19 туристов в мае 2021 года, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра туризма страны Марии Рейес Марото испанскому телеканалу Antena TV.

По ее словам, уже 19 мая Испания может разрешить въезд с "вакцинными паспортами". Причем власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

При этом на одном из самых популярных направлений туризма страны - Балеарских островах - уже объявили, что готовы летом принимать туристов в рамках программы "вакцинных паспортов".

9 марта министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил на пресс-конференции, что его страна готова принимать туристов с прививками, переболевших COVID-19 и имеющих антитела или с отрицательными тестами, начиная с 14 мая.

О возможности принимать туристов с прививками заявлял и Кипр. Греция, Испания и Кипр - страны, чьи экономики очень сильно зависят от туризма. Так, на Кипре его доля в ВВП превышает 22%, в Греции - 20%, в Испании - 12%.

Евросоюз разрабатывает сертификат о вакцинировании, который позволит путешествовать в условиях пандемии. Предполагается, что помимо вакцин, разрешенных в Европе, в него могут быть включены российская и китайская. Сертификат будет содержать информацию о том, болел ли турист COVID-19 и есть ли у него антитела, получил ли вакцину и какую именно, результаты теста на коронавирус, если он сдавался.