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Туризм 11.03.2021 17:17

Испания вслед за Грецией может в мае открыть границы для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов

Испания вслед за Грецией рассматривает возможность открыть границы для привитых от COVID-19 туристов в мае 2021 года, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра туризма страны Марии Рейес Марото испанскому телеканалу Antena TV.

По ее словам, уже 19 мая Испания может разрешить въезд с "вакцинными паспортами". Причем власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

При этом на одном из самых популярных направлений туризма страны - Балеарских островах - уже объявили, что готовы летом принимать туристов в рамках программы "вакцинных паспортов".

9 марта министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил на пресс-конференции, что его страна готова принимать туристов с прививками, переболевших COVID-19 и имеющих антитела или с отрицательными тестами, начиная с 14 мая.

О возможности принимать туристов с прививками заявлял и Кипр. Греция, Испания и Кипр - страны, чьи экономики очень сильно зависят от туризма. Так, на Кипре его доля в ВВП превышает 22%, в Греции - 20%, в Испании - 12%.

Евросоюз разрабатывает сертификат о вакцинировании, который позволит путешествовать в условиях пандемии. Предполагается, что помимо вакцин, разрешенных в Европе, в него могут быть включены российская и китайская. Сертификат будет содержать информацию о том, болел ли турист COVID-19 и есть ли у него антитела, получил ли вакцину и какую именно, результаты теста на коронавирус, если он сдавался.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]