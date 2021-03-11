ГНС сократила в 2020г число выездных проверок почти на 40%

Государственная налоговая служба провела в 2020 году 572 выездные проверки, что на 39,7% меньше, чем в 2019 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Несмотря на то, что в 2020 году число проверок сократилось на 39,7%, сумма оборота, охваченная одной проверкой, значительно выросла. Если в 2019 году она составляла 17,2 млн манатов, то в 2020 году составила 48,9 млн манатов», - отметили в правительстве.
В ходе проверок у 563 налогоплательщиков были выявлены правонарушения, в целом в результате выездных проверок в 2020 году было дополнительно начислено налогов на сумму 562,1 млн манатов.
«В отчетный период налоговый контроль был осуществлен в более чем 5 тыс. объектах. Из них в 3,8 тыс. были обнаружены нарушения, в их отношении были приняты финансовые санкции в размере 27 млн 392,8 тыс. манатов и административные штрафы на сумму 23,7 тыс. манатов», - сообщили в правительстве.
По сравнению с 2019 годом число мероприятий по налоговому контролю сократилось на 42,2%, суммы штрафов и санкций выросли в 2,1 раза.
А.Мамедов
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