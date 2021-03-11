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ТЭК 11.03.2021 17:31

ОПЕК ждет роста спроса на нефть в IV кв. почти до докризисного уровня, оценка по 2021г повышена до 96,27 млн б/с

Спрос на нефть в 2020 году упал с 99,98 млн б/с не до 90,26 млн б/с, как считалось месяц назад, а до 90,39 млн б/с, говорится в мартовском отчете ОПЕК.

Так, улучшены данные по странам ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, однако они были нивелированы худшими, чем прогнозировалось, показателями стран Америки.

В 2021 году, как ожидает теперь ОПЕК, спрос увеличится до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

При этом ожидания потребления нефти в I кв. хуже на 180 тыс. б/с - 93,04 млн б/с, во II кв. на 310 тыс. б/с хуже - 95,61 млн б/с. Но уже в III кв. прогноз спроса на 400 тыс. б/с лучше - 97,43 млн б/с, а оценка IV кв. повышена почти на 1 млн б/с - до 98,91 млн б/с, что практически соответствует докризисному уровню.

Так, аналитики ОПЕК полагают, что в 2021 году бюджетные и денежно-кредитные стимулы во многих ключевых регионах станут более активными. Они упоминают в этой связи недавно одобренный законопроект о бюджетном стимулировании в США на сумму $1,9 трлн, который является дополнением к уже принятому пакету налогово-бюджетных стимулов на сумму более $3 трлн. Кроме того, полагают в ОПЕК, продолжающееся восстановление экономики азиатских стран поддержит восстановление мировой экономики, прогнозируемое на уровне 5,1% в 2021 году.

Однако ОПЕК предостерегает, что текущий прогноз во многом будет зависеть от развития пандемии COVID-19. "Базовое предположение этого прогноза состоит в том, что к началу II полугодия 2021 года пандемия будет в значительной степени сдерживаться за счет вакцинации большей части населения в западных странах, и COVID-19 не станет серьезным препятствием для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Тем не менее, остаются многочисленные проблемы, включая распространение COVID-19 и эффективность вакцин против мутаций", - говорится в отчете.

"Более того, суверенный долг в большинстве стран вырос до уровней, при которых повышение процентных ставок может вызвать серьезную финансовую нагрузку. Дальнейший рост инфляции, особенно в США и еврозоне, хотя и не является неизбежным, может вызвать некоторое ужесточение денежно-кредитной политики, область, которая требует мониторинга в краткосрочной перспективе. Кроме того, могут продолжаться торговые споры, особенно между США и Китаем", - предостерегают аналитики картеля.

"В I кв. 2021г на рост спроса по-прежнему будут оказывать существенное влияние текущие меры изоляции, добровольное социальное дистанцирование и другие события, связанные с пандемией. В некоторой степени это может быть перенесено на II кв. 2021 года. Однако к концу I полугодия ожидается ускорение экономической активности, поскольку ожидается, что воздействие пандемии ослабнет", - говорится в отчете.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]