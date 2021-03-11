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ТЭК 11.03.2021 17:32

ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2021г на 280 тыс. б/с

ОПЕК повысила оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 г. на 200 тыс. б/с - до 65,41 млн б/с, оставив почти неизменным темп роста в 2020 г., в результате оценка предложения в 2020 г. повышена почти на те же 200 тыс. б/с - до 62,85 млн б/с, говорится в мартовском отчете картеля.

В частности, была повышена оценка поставок нефти и жидких углеводородов по России в 2019 г. с 10,44 млн б/с до 10,62 млн б/с, в результате на тот же объем изменилась оценка 2020 г. - до 10,59 млн б/с.

С учетом повышения оценки роста предложения в 2019 и в 2021 г. теперь ожидается, что поставки нефти и жидких углеводородов стран не-ОПЕК в 2021 г. вырастут на 280 тыс. б/с - до 63,8 млн б/с, в то время как месяц назад ожидалось, что этот показатель составит 63,33 млн б/с.

В частности, если месяц назад ОПЕК прогнозировала, что добыча ЖУВ в России упадет в 2021 г. на 210 тыс. б/с - до 10,22 млн б/с, то теперь прогнозируется рост на 70 тыс. б/с - до 10,66 млн б/с.

Оценки поставок ЖУВ из США не изменились - в 2021 г. также ожидается их рост на 160 тыс. б/с - до 17,77 млн б/с.

Капиталовложения в нефтегазодобывающем секторе в странах не-ОПЕК в 2020 г. снизились на $144 млрд до $321 млрд, при этом половина падения пришлась на капзатраты сектора американской сланцевой нефтедобычи.

В 2021 г., прогнозирует ОПЕК, капзатраты в нефтедобывающий сектор останется существенно ниже уровня 2019 г., в основном из-за снижения инвестиций в добычу сланцевой нефти в США.

Основные драйверы роста предложения - Канада, США, Норвегия и Бразилия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]