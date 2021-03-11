Вакцина Johnson & Johnson рекомендовала к применению в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало в четверг предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против COVID-19 для предотвращения заболевания у людей в возрасте от 18 лет, сообщило EMA на своем сайте.
"После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества", - говорится в коммюнике европейского агентства.
В нем отмечается, что вакцина против COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заболевания коронавирусом.
"Благодаря этому последнему положительному заключению власти Европейского союза получат еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан", - приводятся в документе слова исполнительного директора EMA Эмер Кук.
По ее словам, "это первая вакцина, которую можно применять, используя одну дозу".
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