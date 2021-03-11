В Баку состоялась встреча, посвященная жизни и творчеству русского художника Михаилу Врубелю.

11 марта 2021 года в рамках проекта «Беседы об искусстве» Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) состоялась творческая встреча, посвященная русскому художнику рубежа XIX-XX веков Михаилу Врубелю.
Яркий представитель художественной элиты своего времени Михаил Врубель писал гениальные картины, создавал восхитительные фрески, работал над декоративными панно и являлся автором скандальных книжных иллюстраций. Многие из его работ становились пророческими.
Осенью 1883 года в Киеве началась самостоятельная художественная жизнь Михаила с работы над реставрацией Кирилловской церкви XII века. В ноябре 1884 года художник отправляется в Венецию. Проведя там полгода, в апреле 1885-го Врубель вернулся в Киев и под впечатлением от путешествия создал четыре иконы: «Св. Кирилл», «Богоматерь c Младенцем», «Св. Афанасий» и «Христос Спаситель». Михаил соединил воедино мистику и аскезу византийской абстракции с жизненной полнотой образов Ренессанса и наполнил застывшие типажи 12 апостолов, изображенных им на своде, плотью и кровью.
В 1887 году Врубель участвовал в росписи Владимирского собора. Михаил Александрович создал не менее шести вариантов «Надгробного плача» (сохранились четыре). Картина «Демон сидящий», на которой изображен падший ангел с израненной человеческой душой, стала символом наступающей эпохи.
В московский период Врубель пишет портреты С.И. Мамонтова и К.Д. Арцыбушева, создает декоративные панно «Венеция» и «Принцесса Греза», а также иллюстрирует поэмуМихаила Юрьевича Лермонтова«Демон» («Тамара и демон», «Голова пророка», «Демон у ворот монастыря», «Свидание Тамары и Демона»).
Участие Врубеля в выставочной деятельности «Мира искусства» и ряде международных выставок принесло художнику европейскую известность. Среди поздних его шедевров особенно выделялись картина «Царевна-Лебедь», изображавшая пушкинскую героиню, а также «Сирень», «Жемчужина», «Демон поверженный», «Пантомима», «Шестикрылый серафим», «Пан» и «Гадалка». Последней работой мастера стал портрет поэта-символистаВалерия Брюсова, который из-за прогрессирующей болезни творца так и не был закончен.
О жизни русского художника рассказал писатель, фотохудожник Рустам Гусейнов.
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