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Регион 11.03.2021 17:46

Пашинян опять отправил в администрацию президента Армении предложение назначить Давтяна на должность главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй раз направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Артака Давтяна.

"Премьер-министр направил обратно в администрацию президента новое предложение с обоснованиями правительства относительно возражений президента", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕНШТАБ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]