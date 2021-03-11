Пашинян опять отправил в администрацию президента Армении предложение назначить Давтяна на должность главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй раз направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Артака Давтяна.

"Премьер-министр направил обратно в администрацию президента новое предложение с обоснованиями правительства относительно возражений президента", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.