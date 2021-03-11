Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0278 RUR   0.0231 GBR   2.3688 TRY   0.2266

Цена на нефть

10.03 $/bbl   WTI 64.44 0.43 Brent 67.90 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.03.2021 17:58

Haval намерена поставлять автомобили российской сборки в Азербайджан

ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" начинает продажи автомобилей российского производства в Азербайджан, сообщила пресс-служба компании.

"Модельная линейка автомобилей Haval в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане на старте будет представлена кроссоверами Haval F7 и F7x, а также рамным внедорожником Haval H9. Все автомобили производятся на заводе полного цикла в Тульской области", - говорится в сообщении.

Дилерская сеть в Казахстане охватит 15 городов. Представлять Haval на рынке Казахстана будет компания Haval Motor Kazakhstan, в Азербайджане - "Азербайджан Аутомобайлс" в Баку.

"Интенсивное развитие бренда Haval и его появление на новых рынках - наша стратегическая цель. Большую роль в этом процессе играет завод полного цикла на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Наша миссия - предлагать современные, надежные и доступные автомобили все большему числу клиентов", - сказал исполнительный директор ООО "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая". Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

На территории завода Haval будет запущено предприятие по производству двигателей. Строительство планируется полностью завершить к концу 2022 года.

Haval - автомобильный бренд китайской компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году.

ООО "Хавейл Мотор Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории РФ. Компания осуществляет деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр Haval открылся в Москве в июне 2015 года. В настоящее время в России действуют 96 дилерских центров Haval.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВТОЗАВОД, HAVAL, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]