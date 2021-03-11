Haval намерена поставлять автомобили российской сборки в Азербайджан

ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" начинает продажи автомобилей российского производства в Азербайджан, сообщила пресс-служба компании.

"Модельная линейка автомобилей Haval в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане на старте будет представлена кроссоверами Haval F7 и F7x, а также рамным внедорожником Haval H9. Все автомобили производятся на заводе полного цикла в Тульской области", - говорится в сообщении.

Дилерская сеть в Казахстане охватит 15 городов. Представлять Haval на рынке Казахстана будет компания Haval Motor Kazakhstan, в Азербайджане - "Азербайджан Аутомобайлс" в Баку.

"Интенсивное развитие бренда Haval и его появление на новых рынках - наша стратегическая цель. Большую роль в этом процессе играет завод полного цикла на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Наша миссия - предлагать современные, надежные и доступные автомобили все большему числу клиентов", - сказал исполнительный директор ООО "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая". Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

На территории завода Haval будет запущено предприятие по производству двигателей. Строительство планируется полностью завершить к концу 2022 года.

Haval - автомобильный бренд китайской компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году.

ООО "Хавейл Мотор Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории РФ. Компания осуществляет деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр Haval открылся в Москве в июне 2015 года. В настоящее время в России действуют 96 дилерских центров Haval.