Экономика еврозоны, вероятно, сократится в I квартале - Лагард

Экономику еврозоны, вероятно, ждет спад в первом квартале 2021 года, однако риски стали более сбалансированными, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

По ее словам, устойчиво высокие темпы распространения коронавируса и связанные с этим продления и ужесточения ограничительных мер оказывают давление на экономическую активность в еврозоне в краткосрочной перспективе.

"Хотя экономическая ситуация в целом, как ожидается, улучшится в 2021 году, сохраняется неопределенность в отношении краткосрочного экономического прогноза, в особенности в связи с динамикой пандемии и темпами вакцинации", - сказала Лагард.

Глава ЕЦБ отметила ускорение инфляции в течение прошедших месяцев, но сказала, что базовое ценовое давление остается сдержанным.

В подобных условиях сохранение благоприятных финансовых условий в период пандемии коронавируса остается необходимым, подчеркнула Лагард.

Глава ЕЦБ отметила, что рыночные процентные ставки выросли с начала года, что представляет риск для финансовых условий в целом. По словам Лагард, подобная ситуация может привести к преждевременному ужесточению финансовых условий для всех секторов экономики, что является нежелательным.

Она также сказала, что ЕЦБ продолжит следить за развитием ситуации на валютном рынке с точки зрения ее потенциального влияния на среднесрочный прогноз инфляции. Регулятор готов скорректировать все имеющиеся у него инструменты в случае необходимости, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к целевому показателю, отметила Лагард.