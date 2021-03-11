Президент Алиев принял нового президента ЕБРР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев четверг в видео-формате принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рино-Бассо и других представителей руководства банка, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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