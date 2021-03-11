Узбекистан и Киргизия имеют потенциал для удвоения товарооборота - Мирзиеев

Узбекско-киргизский товарооборот возможно увеличить в два раза, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент с государственным визитом.

"Дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества является приоритетным направлением нашего стратегического партнерства. За счет диверсификации товарооборота и расширения его номенклатуры в ближайшие годы можно увеличить его объем в два раза", - сказал Мирзиеев на совместном с Жапаровым брифинге.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиеев отметил, что объем взаимной торговли вырос более чем в пять раз за последние четыре года и превысил $900 млн.

По его словам, для увеличения этих показателей в два раза стороны договорились принять необходимые меры по поставкам продукции, пользующейся повышенным спросом на рынках двух стран, в т.ч. с высокой добавленной стоимостью, экспортно-импортных операций и развитию внешнеторговой инфраструктуры.

Достигнуты договоренности по реализации конкретных проектов промышленной кооперации в разных отраслях экономики. В частности, в направлениях организации сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Киргизии, а также по производству текстильной продукции и строительных материалов в приграничных регионах.

По данным пресс-службы, сторонами принято решение о создании узбекско-киргизского Инвестиционного фонда.

Также главы государств в совместном заявлении отметили, что интересам двух стран полностью отвечает скорейшее строительство железнодорожной магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", которая будет способствовать повышению привлекательности Центральной Азии в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора в регионе.

"Стороны будут и далее продолжать совместную работу по практической реализации этого важного проекта", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой киргизского лидера в четверг.

"На переговорах президенты вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере. Выражена готовность Узбекистана участвовать в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Президент Киргизии Садыр Жапаров находится в Узбекистане с государственным визитом.