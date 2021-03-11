Международные авиаперевозки начнут восстанавливаться во II квартале - глава IATA

Международные пассажирские авиаперевозки, как ожидается, начнут восстанавливаться во втором квартале этого года, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк сингапурской газете Straits Times.
По его словам, после открытия границ произойдет скачок туристических поездок. Восстановление в бизнес-сегменте будет происходить более медленными темпами, а общее количество путешественников к концу года все еще будет ниже уровня до начала пандемии COVID-19.
"Скорее всего, мы начнем наблюдать изменения в сфере авиаперевозок после мая или июня этого года, - сказал де Жюньяк. - Мы в IATA уже работаем со странами над разработкой и планированием протоколов и дорожных карт для открытия границ".
В частности, он упомянул разработанное ассоциацией мобильное приложение Travel Pass, в котором можно посмотреть историю вакцинации пассажира и результаты тестов на коронавирусную инфекцию.
Singapore Airlines объявила о том, что со следующей недели начнет тестировать Travel Pass на маршруте Сингапур-Лондон.
Согласно последним данным IATA, в январе объем пассажирских авиаперевозок в мире упал на 72% относительно того же месяца 2019 года. Международные перевозки рухнули на 85,6%. Поскольку в прошлом году в авиаотрасли из-за пандемии сложилась беспрецедентная ситуация ассоциация приводит сравнение с 2019 годом.
IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.
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