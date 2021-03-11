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Макроэкономика 11.03.2021 21:13

Рост ненефтяной промышленности Азербайджана за январь-февраль превысил 12% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает результаты развития ненефтяной промышленности страны за январь-февраль 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

"Наша главная цель сейчас заключается в продолжении диверсификации экономики. Я считаю, что результаты очень обнадеживающие, особенно в этом году и в прошлом году, несмотря на пандемию. Несмотря на некоторое снижение ВВП, у нас наблюдается рост ненефтяной промышленности", - сказал Алиев в четверг, принимая нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рино-Бассо в видео-формате.

Глава государства отметил, что за январь-февраль 2021 года рост ненефтяного сектора промышленности в Азербайджане превысил 12%.

"Это хороший показатель диверсификации нашей промышленности. Нам удалось направить средства, полученные от продажи нефти, на поддержку частного сектора, нашего промышленного потенциала, и 12%-ный рост в ненефтяной промышленности поистине впечатляет", - сказал Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НЕНЕФТЯНАЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]