Представители демонстрантов в Ереване отказываются от встречи с Пашиняном

Оппозиционное "Движение спасения родины" отказалось от участия в инициированной президентом Армении Арменом Саркисяном встрече с премьер-министром Николом Пашиняном и главами оппозиционных парламентских фракций.

"Мы готовы к политическим консультациям по нашей повестке - это отставка Пашиняна, формирование временного правительства, проведение внеочередных парламентских выборов. Встречи должны проходить в парламенте, публично и транслироваться в прямом эфире", - сказал координатор оппозиционного движения на пресс-конференции в палатке, установленной на перекрытом демонстрантами проспекте Баграмяна в центре Еревана.

По его словам, оппозиция "не намерена становиться участником шоу по фотографированию с Пашиняном".

"Если есть реальное желание вывести страну из этого кризисного состояния, то встречи и консультации должны проходить в парламенте и в прямом эфире, нам нечего скрывать от народа", - отметил Сагателян.

В минувшую среду президент Армении заявил об угрозе развития необратимых последствий из-за кризисной политической ситуации, пригласив к себе на встречу премьер-министра, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта. Саркисян заявил, что ожидает до 18:00 11 марта получить ответ об участии во встрече.

Правящая фракция "Мой шаг" парламента Армении и оппозиционная фракция "Светлая Армения" заявили, что принимают предложение президента.

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" входит в "Движение спасения родины".

Премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на предложение президента.

Пресс-служба президента ранее в четверг сообщила, что, поскольку ответ получен не от всех приглашенных, "о формате встречи будет сообщено позже".