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Регион 11.03.2021 21:18

Давтян сможет занять пост начальника армянского генштаба и без утверждения президентом

Артак Давтян, кандидатура которого на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении, два раза не была утверждена президентом республики, займет этот пост в силу закона.

В соответствии с армянским законодательством, если президент в течение двух раз не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента.

Таким образом, Давтян может занять пост главы Главного штаба предположительно 19 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНШТАБ, НАЧАЛЬНИК, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]