Давтян сможет занять пост начальника армянского генштаба и без утверждения президентом

Артак Давтян, кандидатура которого на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении, два раза не была утверждена президентом республики, займет этот пост в силу закона.

В соответствии с армянским законодательством, если президент в течение двух раз не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента.

Таким образом, Давтян может занять пост главы Главного штаба предположительно 19 марта.