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Регион 11.03.2021 21:20

Президент Армении вновь не подписал предложение Пашиняна о назначении Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян также не намерен обращаться в Конституционный суд республики, чтобы оспорить предложенный правительством проект указа о назначении.

"10 марта президент уже обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие касающихся данного вопроса положений закона "О военной службе и статусе военнослужащего" Конституции Армении. Решение Конституционного суда может возыметь существенное значение на правовые регулирования назначения и освобождения от должности начальника Главного штаба", - отметили в пресс-службе президента.

Утром в четверг президент Армении не подписал указ о назначении Давтяна на должность начальника ГШ, и вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении.

После этого Пашинян во второй раз направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении.

В минувшую среду правительство Армении заявило, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника ГШ ВС силой закона.

Как сообщалось, обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ПРЕЗИДЕНТ, ОТКАЗ


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