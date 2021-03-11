Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0278 RUR   0.0231 GBR   2.3688 TRY   0.2266

Цена на нефть

10.03 $/bbl   WTI 64.44 0.43 Brent 67.90 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2021 22:49

Вашингтон обеспокоен политикой властей РФ в интернет-пространстве

Соединённые Штаты обеспокоены усилением контроля за интернет-пространством в России, заявили в Госдепартаменте США.

"Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю интернет-контента и доступа во всемирную сеть. Выражение своего мнения и несогласия, в том числе через интернет, укрепляет общества, а не угрожает им", - сказал "Интерфаксу" представитель Госдепартамента США, комментируя введенные в России ограничения работы соцсети Twitter.

"Свобода выражения мнений играет важную роль в обеспечении более толерантного и инклюзивного общества", - добавил он.

Накануне Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в связи с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСДЕПАРТАМЕНТ, РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ


Похожие новости


Нуланд едет в Москву обсуждать урегулирование на востоке Украины Russia Today будет добиваться извинений госдепартамента США за высказывания Керри

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]