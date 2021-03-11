Вашингтон обеспокоен политикой властей РФ в интернет-пространстве

Соединённые Штаты обеспокоены усилением контроля за интернет-пространством в России, заявили в Госдепартаменте США.
"Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю интернет-контента и доступа во всемирную сеть. Выражение своего мнения и несогласия, в том числе через интернет, укрепляет общества, а не угрожает им", - сказал "Интерфаксу" представитель Госдепартамента США, комментируя введенные в России ограничения работы соцсети Twitter.
"Свобода выражения мнений играет важную роль в обеспечении более толерантного и инклюзивного общества", - добавил он.
Накануне Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в связи с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.
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