Вашингтон обеспокоен политикой властей РФ в интернет-пространстве

Соединённые Штаты обеспокоены усилением контроля за интернет-пространством в России, заявили в Госдепартаменте США.

"Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю интернет-контента и доступа во всемирную сеть. Выражение своего мнения и несогласия, в том числе через интернет, укрепляет общества, а не угрожает им", - сказал "Интерфаксу" представитель Госдепартамента США, комментируя введенные в России ограничения работы соцсети Twitter.

"Свобода выражения мнений играет важную роль в обеспечении более толерантного и инклюзивного общества", - добавил он.

Накануне Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в связи с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.