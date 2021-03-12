Минздрав Канады заявил о безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19

Министерство здравоохранения Канады заявило населению, что применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca безопасно.
Минздрав сделал это заявление после того, как Дания и Норвегия временно приостановили ее использование на фоне сообщений о том, что у некоторых вакцинированных этим препаратом образовались тромбы.
"Министерство здравоохранения Канады осведомлено о сообщениях, касающихся нежелательных явлений в Европе после иммунизации вакциной от COVID-19 AstraZeneca, и хотело бы заверить канадцев в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски", - говорится в заявлении министерства.
Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.
"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в заявлении EMA.
"EMA известно, что органы здравоохранения Дании приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности, пока идет полное расследование в отношении возникновения тромбов у людей, которые получили вакцину, в том числе в Дании, где человек скончался", - говорится в пресс-релизе агентства.
В документе отмечается, что комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанные с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca.
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