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Дальнее зарубежье 12.03.2021 12:30

США обсуждают возможность отправки миллионов доз вакцины AstraZeneca зарубежным странам

Белый дом и федеральные чиновники здравоохранения США обсуждают возможность отправки миллионов доз вакцины AstraZeneca зарубежным странам, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Высокопоставленные чиновники администрации рассказали газете, что среди американских чиновников ведутся интенсивные дебаты о судьбе десятков миллионов доз вакцины британо-шведской компании, которые находятся на производственных мощностях в Огайо и Мэриленде на фоне просьб о поставках из других стран, которые уже одобрили ее использование.

Некоторые чиновники утверждают, что поставки должны идти за границу. Так обсуждается возможность отправки доз в Бразилию, которая сильно пострадала от обострения коронавирусного кризиса, в Европейский союз или в Великобританию.

Между тем, другие участники обсуждений заявляют о своем несогласии с этой позицией и не готовы отказаться от доз вакцины AstraZeneca, поделились источники издания.

"Мы понимаем, что другие правительства, возможно, обратились к США по поводу пожертвования доз AstraZeneca, и мы попросили правительство внимательно рассмотреть эти просьбы", - сказал Гонсало Винья, пресс-секретарь AstraZeneca в интервью The New York Times.

Сообщается, что компания AstraZeneca обратилась к администрации Джо Байдена с просьбой разрешить ей одолжить американские дозы Европейскому Союзу, где она не выполнила свои первоначальные обязательства по поставкам.

По словам одного из чиновников, администрация пока отклонила эту просьбу.

Отмечается, что некоторые федеральные чиновники подталкивают Белый дом принять решение в ближайшие несколько недель.

Ранее Байден пообещал, что в случае, если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, они будут готовы поделиться ими с другими странами.

"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал он в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

Хотя вакцина AstraZeneca уже разрешена более чем в 70 странах, по словам представителя компании, ее клинические испытания в США еще не дали результатов, и компания не обратилась в Управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктам и за разрешением на экстренное использование.

Результаты третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca в США должны быть получены в ближайшие несколько недель, но пока неясно, как скоро после получения результатов вакцина будет одобрена к применению.

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы.

Вслед за Данией, по сообщениям СМИ, из-за предосторожности временно приостановили использование AstraZeneca Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Эстония.

Между тем, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать. Министерство здравоохранения Канады также заявило населению, что применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca безопасно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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