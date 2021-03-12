Китайская вакцина от COVID-19 не будет использоваться для иммунизации японских олимпийцев - министр

Японские спортсмены, которые будут участвовать в летних Олимпийских играх, не будут иметь права на прививки от коронавируса вакцинами, предлагаемыми Китаем, поскольку в Японии они не одобрены, заявила в пятницу министр Японии по делам Олимпийских игр Тамайо Марукава.

Олимпийский комитет Китая предложил вакцины для участников Олимпийских игр в Токио в этом году и зимних игр в Пекине в 2022 году, сообщил в четверг Международный олимпийский комитет (МОК).

В пятницу Марукава сообщила, что планы токийских организаторов относительно безопасных игр не изменились, независимо от того, были ли участники вакцинированы.

"Я думаю, что это будет решение стран, где китайские вакцины были одобрены", - сказала Марукава на регулярной пресс-конференции.

"Я не знаю ни одной китайской компании, которая подала бы заявку на одобрение в Японии", - отметила она.

"Мы принимаем комплексные меры профилактики против распространения инфекции, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности, участвуя в Токийских играх, даже без вакцинации", - сказала чиновник.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа после переноса на год из-за пандемии COVID-19.