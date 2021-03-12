Японская компания объявила о начале производства вакцины AstraZeneca

О начале производства в Японии вакцины от COVID-19 AstraZeneca объявила японская компания Daiichi Sankyo.

В пресс-релизе компании говорится, что она будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.

Японское правительство уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.