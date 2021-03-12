Москва и Дамаск требуют от США не дестабилизировать ситуацию в Сирии - заявление

США и их союзники препятствуют стабилизации обстановки в Сирии, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики (САР).
"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право и принципы Организации Объединенных Наций. Только восстановление контроля властей Сирии над всеми незаконно оккупированными США и их союзниками территориями и снятие санкций позволит урегулировать кризис и восстановить прочный мир", - говорится в документе, распространённом в пятницу.
Москва и Дамаск призывают "всё международное сообщество оказать давление на США в интересах противодействия проводимой ими в отношении Сирии бесчеловечной санкционной политики". "Сирийскому народу необходимо предоставить реальную помощь для восстановления экономики и обеспечения достойных условий жизни", - говорится в заявлении.
По оценке РФ и САР, "американцы и их союзники, используя финансовые и политические рычаги, оказывают давление на международные организации, заставляя их "закрывать глаза" на тяжелые последствия введенных ими в отношении Сирии санкций и нарушения ее суверенитета".
"Такие шаги могут лишь привести к усугублению миграционного кризиса", - отмечается в документе.
"Критическим остается положение дел в лагерях для внутренне перемещенных лиц в оккупированных США районах. Отмечается фактическая утрата курдскими властями контроля над лагерем "Эль-Холь" в провинции Хасеке при одновременном усилении влияния "на местах" террористической организации ИГИЛ . Обитатели лагеря, прежде всего дети, подвергаются радикализации", - говорится в документе.
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