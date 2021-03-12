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Происшествия 12.03.2021 12:05

Три человека погибли во внедорожнике, который уходил от полицейской погони в Великом Новгороде

Внедорожник врезался в здание торгового центра в Великом Новгороде в пятницу, есть жертвы и пострадавший, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

"Авария произошла около 4:30 на улице Германа, когда водитель Toyota Land Cruiser 200 пытался скрыться от преследовавшей его патрульной машины", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и двое пассажиров внедорожника погибли на месте, еще одного пассажира с места ЧП доставили в Новгородскую областную клиническую больницу.

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

По информации ряда СМИ, водитель и его пассажиры находились в нетрезвом виде. Они ехали из ночного клуба, поэтому решили избежать ответственности и оторваться от погони.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]