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СНГ 12.03.2021 12:03

В РФ зафиксировано более 9,7 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 486 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 794 случая, умерли за сутки 486 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 794 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 280 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 486.

Москва лидирует по числу новых заражений: за сутки в столице заразились коронавирусом 1 тыс. 610 человек. В городе подтверждены 56 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 1 тыс. 605 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (957) и Московская область (476) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 370 тыс. 617 случаев коронавирусной инфекции, 91 тыс. 220 умерших и 3 млн 973 тыс. 29 выписанных, в том числе 13 тыс. 496 - за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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