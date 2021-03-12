В РФ зафиксировано более 9,7 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 486 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 794 случая, умерли за сутки 486 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 794 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 280 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 486.

Москва лидирует по числу новых заражений: за сутки в столице заразились коронавирусом 1 тыс. 610 человек. В городе подтверждены 56 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 1 тыс. 605 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (957) и Московская область (476) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 370 тыс. 617 случаев коронавирусной инфекции, 91 тыс. 220 умерших и 3 млн 973 тыс. 29 выписанных, в том числе 13 тыс. 496 - за последние сутки.