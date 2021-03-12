Турецкая Eti Bakır планирует участвовать в разработке медных месторождений Азербайджана

Турецкое АО «Eti Bakır» («дочка» Cengiz Holding - ИФ) намерена участвовать в разработке медных месторождений Азербайджана, говорится в сообщении ЗАО «AzerGold».
В AzerGold состоялась встреча с представителями Eti Bakır, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам изучения передовых технологий, применяемых в горнодобывающей сфере, и геологоразведочных работ.
«Глава Eti Bakır Шереф Ченгиз рассказал о лидирующей позиции компании в меднодобывающей и металлургической промышленности Турции и региона. Он также заявил о готовности Eti Bakır поддержать разработку медных месторождений и развитие металлургической промышленности Азербайджана», - говорится в информации.
Ченгиз подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и «Eti Bakır», подписанное в феврале 2021 года в Анкаре, внесет важный вклад в партнерство в горнодобывающем секторе.
Глава AzerGold Закир Ибрагимов рассказал о реализуемых в Азербайджане проектах по развитию горнодобывающего сектора страны и сообщил, что в течение 2021-2027гг компания планирует ввести в эксплуатацию еще шесть месторождений золота, а также одно полиметаллическое и четыре месторождения медных руд.
«Ибрагимов отметил, что Карабахский регион обладает большим экономическим потенциалом, и имеющиеся ресурсы открывают широкие возможности для двустороннего сотрудничества в горнодобывающем секторе. Он также подтвердил интерес AzerGold к сотрудничеству с турецкими компаниями в этой сфере», - говорится в информации.
Как сообщалось, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области добычи полезных ископаемых между министерством экономики Азербайджана, турецкими компаниями Eti Bakır AS и Artvin Maden Isletlemeri был подписан 18 февраля 2021 года в рамках турецко-азербайджанского бизнес-форума. Документ подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления Cengiz Holding Мехмет Ченгиз.
Как заявил Джаббаров, меморандум предусматривает сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в горнорудной промышленности и обеспечение разработки месторождений золота и меди.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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