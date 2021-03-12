Президент Азербайджана посетил новую военную часть ВВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил новую N-скую военную часть Внутренних войск (ВВ) министерства внутренних дел в Сабунчинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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