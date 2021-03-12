Гасанов и Клаар обсудили ситуацию в Карабахе и поствоенные меры

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 марта встретился с делегацией по главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, на которой обсуждалась текущая ситуация в регионе.
«Стороны обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе после войны в Карабахе осенью 2020 года, поствоенные условия и ряд других вопросов», - сообщает Минобороны Азербайджана.
Гасанов в ходе встречи также акцентировал внимание на вопросе привлечения к ответственности представителей Вооруженных сил Армении, виновных в обстрелах азербайджанских городов вне зоны боевых действий. «Строго осудив регулярные обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, а также целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны, министр обороны подчеркнул важность должной оценки этому вопросу и принятия соответствующих мер международным сообществом против лиц, совершивших эти деяния», - подчеркивается в сообщении.
Министр считает, что деоккупация территорий Азербайджана будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа.
Гасанов также проинформировал Клаара о мероприятиях, проводимых азербайджанской армией на освобожденных территориях в поствоенный период.
Спецпредставитель ЕС, в свою очередь, отметил, что внимательно следил за ходом войны в Карабахе осенью 2020 года. «Клаар подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении», - отмечает ведомство.
Р.Ахмедов
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