Гасанов и Клаар обсудили ситуацию в Карабахе и поствоенные меры

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 марта встретился с делегацией по главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, на которой обсуждалась текущая ситуация в регионе.

«Стороны обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе после войны в Карабахе осенью 2020 года, поствоенные условия и ряд других вопросов», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Гасанов в ходе встречи также акцентировал внимание на вопросе привлечения к ответственности представителей Вооруженных сил Армении, виновных в обстрелах азербайджанских городов вне зоны боевых действий. «Строго осудив регулярные обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, а также целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны, министр обороны подчеркнул важность должной оценки этому вопросу и принятия соответствующих мер международным сообществом против лиц, совершивших эти деяния», - подчеркивается в сообщении.

Министр считает, что деоккупация территорий Азербайджана будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа.

Гасанов также проинформировал Клаара о мероприятиях, проводимых азербайджанской армией на освобожденных территориях в поствоенный период.

Спецпредставитель ЕС, в свою очередь, отметил, что внимательно следил за ходом войны в Карабахе осенью 2020 года. «Клаар подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении», - отмечает ведомство.

Р.Ахмедов