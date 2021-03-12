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Регион 12.03.2021 12:52

Порядка 7,5 тыс. военнослужащих, авиация и средства ПВО будут задействованы в учениях в Армении на следующей неделе

Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут тактические и тактико-профессиональные учения, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В соответствии с планом первого полугодия 2021 года, 16-20 марта по всем операционным направлениям ВС Армении будут проведены тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых сил, подразделений спецвойск. Цель учений - проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в учениях примут участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]