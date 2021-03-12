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Регион 12.03.2021 12:43

Президент Грузии обсудила со спецпредставителем главы Евросовета пути выхода из создавшегося в стране политического кризиса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу встретилась с прибывшим в Тбилиси в качестве назначенного председателем Европейского совета Шарлем Мишелем посредником в диалоге политических сил в Грузии шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном.

Зурабишвили на встрече приветствовала содействие со стороны Евросоюза переговорам и диалогу между грузинской оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта", сообщает администрация президента Грузии.

Она также выразила уверенность, что визит Даниэльсона будет результативным и его опыт поможет сторонам преодолеть существующую ситуацию, отмечают в администрации.

"По заявлению президента, процесс развивается в правильном направлении, однако заметны попытки внесения напряжения. Необходимо смягчить риторику и процесс для поиска выхода должен быть перенесен за стол переговоров", - говорится в сообщении.

Даниэльсон со своей стороны заявил, что Грузия всегда представляла собой пример демократичности и стабильности в регионе и эта ситуация не должна измениться, сообщили в администрации президента Грузии

В Грузии большинство оппозиционных партий отказались признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. Оппозиционеры отказались от своих мандатов и потребовали проведения новых выборов.

Позже ситуация в Грузии накалилась из-за задержания председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Оппозиция пригрозила уличными протестами.

1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Тогда же он лично принял участие во встрече представителей оппозиции с представителями правящей партии и выразил надежду, что при посредничестве ЕС диалог продолжится и ситуация в Грузии разрядится.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]