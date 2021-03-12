Президент Грузии обсудила со спецпредставителем главы Евросовета пути выхода из создавшегося в стране политического кризиса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу встретилась с прибывшим в Тбилиси в качестве назначенного председателем Европейского совета Шарлем Мишелем посредником в диалоге политических сил в Грузии шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном.
Зурабишвили на встрече приветствовала содействие со стороны Евросоюза переговорам и диалогу между грузинской оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта", сообщает администрация президента Грузии.
Она также выразила уверенность, что визит Даниэльсона будет результативным и его опыт поможет сторонам преодолеть существующую ситуацию, отмечают в администрации.
"По заявлению президента, процесс развивается в правильном направлении, однако заметны попытки внесения напряжения. Необходимо смягчить риторику и процесс для поиска выхода должен быть перенесен за стол переговоров", - говорится в сообщении.
Даниэльсон со своей стороны заявил, что Грузия всегда представляла собой пример демократичности и стабильности в регионе и эта ситуация не должна измениться, сообщили в администрации президента Грузии
В Грузии большинство оппозиционных партий отказались признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. Оппозиционеры отказались от своих мандатов и потребовали проведения новых выборов.
Позже ситуация в Грузии накалилась из-за задержания председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Оппозиция пригрозила уличными протестами.
1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Тогда же он лично принял участие во встрече представителей оппозиции с представителями правящей партии и выразил надежду, что при посредничестве ЕС диалог продолжится и ситуация в Грузии разрядится.
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