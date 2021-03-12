Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта трех подстанций в Баку и Абшероне

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на проведение ремонта подстанций в Баку и Абшероне.

Объем работ включает: ремонт подстанции «Гобу» 110/35/10 кВ в г. Хырдалан, 35/6-кВ подстанции «479» в поселке Маштаги Сабунчинского района Баку и 35/6 кВ-ной подстанции №88 в Ясамальском районе Баку.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 19 апреля. Тендерная процедура состоится в 11:00 20 апреля.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 90-99).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова