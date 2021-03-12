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Инфраструктура и тендеры 12.03.2021 13:11

Азеришыг отбирает подрядчика для ремонта трех подстанций в Баку и Абшероне

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на проведение ремонта подстанций в Баку и Абшероне.

Объем работ включает: ремонт подстанции «Гобу» 110/35/10 кВ в г. Хырдалан, 35/6-кВ подстанции «479» в поселке Маштаги Сабунчинского района Баку и 35/6 кВ-ной подстанции №88 в Ясамальском районе Баку.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 700 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 19 апреля. Тендерная процедура состоится в 11:00 20 апреля.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 90-99).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]