Байден заявил о планах США углублять стратегическое партнерство с Казахстаном

Белый дом нацелен на углубление стратегического партнерства с Казахстаном и продолжение диалогового процесса "С5+1", заявил президент США Джо Байден.

"Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад", - говорится в поздравительной телеграмме Байдена на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю предстоящего праздника Наурыз.

Выдержки из телеграммы приведены в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана в пятницу.

"В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Поздравляя Вас с этим событием, заверяю, что моя Администрация придает большое значение работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности", - написал Байден.

В преддверии праздника Наурыз американский лидер пожелал президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.