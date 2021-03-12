В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, скончались 6 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 576 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 238,959 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 608 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 268.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230,461 тыс. человек (+217 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 230 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 595 тестов на коронавирус (накануне 10 503 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 690,711 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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