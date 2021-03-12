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Дальнее зарубежье 12.03.2021 18:09

Сербия из-за роста заражений COVID-19 закроет на выходных все бары и рестораны

Сербия закроет все бары, рестораны и большинство магазинов на выходных из-за роста числа заражений коронавирусом в стране, сообщает агентство Associated press.

Меры вступят в силу в пятницу вечером и продлятся до понедельника 15 марта. Затем власти решат, что как поступать дальше.

В последнюю неделю ежедневное число новых заражений коронавирусом в Сербии превышало 4 тыс. Врачи предупреждали, что больницы быстро заполняются, а медицинский персонал истощен после года борьбы с пандемией.

При этом в стране один из самых высоких темпов вакцинации в Европе. По меньшей мере одну прививку препаратами Sinopharm, Pfizer-BioNTech, "Спутник V" и AstraZeneca сделали более 1,5 млн из семимиллионного населения Сербии.

С начала пандемии в Сербии заразились коронавирусом более 503 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]