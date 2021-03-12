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Финансы 12.03.2021 17:21

СК Meqa Heyat Sigorta получила право оказывать услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве

Страховая компания «Meqa Heyat Sigorta» включена в реестр Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.

"Meqa Heyat Sigorta получила право оказывать услуги по обязательному страхованию от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве", - отметили в ISB.

Таким образом, число членов Бюро достигло 17-ти.

Согласно условиям ISB, членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов. Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.

ОАО "Meqa Heyat Sigorta» прошло регистрацию в налоговых органах Азербайджана 17 сентября 2019 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Лицензия на деятельность компании была выдана 19 февраля 2021 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ISB, СТРАХОВЩИК, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]