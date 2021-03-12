СК Meqa Heyat Sigorta получила право оказывать услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве

Страховая компания «Meqa Heyat Sigorta» включена в реестр Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.

"Meqa Heyat Sigorta получила право оказывать услуги по обязательному страхованию от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве", - отметили в ISB.

Таким образом, число членов Бюро достигло 17-ти.

Согласно условиям ISB, членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов. Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.

ОАО "Meqa Heyat Sigorta» прошло регистрацию в налоговых органах Азербайджана 17 сентября 2019 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Лицензия на деятельность компании была выдана 19 февраля 2021 года.

А.Мамедов