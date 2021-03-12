Президент Армении Саркисян госпитализирован с проблемами сердца

Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу, сообщает армянская газета "Грапарак".
"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание.
В пресс-службе президента "Интерфаксу" не прокомментировали данное сообщение, отметив, что выступят с соответствующим заявлением. В медцентре "Астхик" также отказались предоставить какую-либо информацию.
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