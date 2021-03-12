Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0342 RUR   0.0232 GBR   2.3766 TRY   0.2265

Цена на нефть

11.03 $/bbl   WTI 66.02 1.58 Brent 69.63 1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.03.2021 17:34

Президент Армении Саркисян госпитализирован с проблемами сердца

Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу, сообщает армянская газета "Грапарак".

"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание.

В пресс-службе президента "Интерфаксу" не прокомментировали данное сообщение, отметив, что выступят с соответствующим заявлением. В медцентре "Астхик" также отказались предоставить какую-либо информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Саркисян возлагает на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС В Армении опровергают визит президента Саркисяна в Баку сразу после окончания войны в Карабахе Президент Азербайджана об армянской пропаганде: их нужно лечить Саркисян принял на дому лидеров оппозиции для обсуждения ситуации с главой ГШ ВС Армении Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба Пашинян надеется, что президент Армении подпишет указ об увольнении начальника главного штаба ВС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]