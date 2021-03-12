ФСВТС подтверждает готовность России к переговорам с Турцией о поставке истребителей

Россия проинформировала Турцию о характеристиках истребителей Су-35 и Су-57, готова к переговорам о поставке, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в пятницу.

"Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - сказала пресс-секретарь ФСВТС России Валерия Решетникова.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована о их технических спецификациях", - сказала она.