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Регион 12.03.2021 18:25

ФСВТС подтверждает готовность России к переговорам с Турцией о поставке истребителей

Россия проинформировала Турцию о характеристиках истребителей Су-35 и Су-57, готова к переговорам о поставке, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в пятницу.

"Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - сказала пресс-секретарь ФСВТС России Валерия Решетникова.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована о их технических спецификациях", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]