Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной. Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран.
Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества, говорится в соообщении.
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