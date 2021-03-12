Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной. Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества, говорится в соообщении.