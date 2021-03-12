Россия готова обсудить с Турцией сотрудничество в создании истребителя пятого поколения - ФСВТС

Россия предложила Турции обсудить возможность сотрудничества в области создания истребителя пятого поколения, Анкара пока с такой просьбой не обращалась, сообщили в ФСВТС России в пятницу.
"Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение", - сказала в пятницу официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анкара не исключает покупки российской боевой авиации, однако будет стремиться разработать свой истребитель пятого поколения.
Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителя пятого поколения F-35A после того, как Турция приобрела у России системы ПВО С-400.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, полагая, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.
Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.
В феврале Чемезов заявил телеканалу RT, что покупка Турцией у России С-400 не угрожает НАТО. "И каким образом она (система С-400) может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Чемезов.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах
Британские банки лишились большего числа женщин, чем мужчин в 2020 году
Румынская OMV Petrom может начать буровые работы на черноморском шельфе Грузии в 2024г
Акционеры австралийской FAR 15 апреля рассмотрят продажу доли в проекте в Сенегале с учетом предложения ЛУКОЙЛа
Серьезную аллергию и гиперчувствительность нужно добавить в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca - EMA
Регулятор ЮАР начинает оценку эффективности китайской вакцины Sinovac
ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам