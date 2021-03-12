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Регион 12.03.2021 22:11

У президента Армении возникли осложнения в связи с перенесенным COVID-19, он проходит обследование в медцентре

В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре "Астхик"", - отметили в пресс-службе.

5 января стало известно, что президент Армении заразился COVID-19 в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге. 13 января он был госпитализирован в британской столице.

15 февраля Саркисян вернулся из Лондона в Ереван.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ОСЛОЖНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]