Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»

Попытки армянских телеграмм-каналов устроить информационный «вброс» по поводу будто бы удерживаемых в Азербайджане «75-летней бабушки и 85-летнего дедушки» - это провокационный фейк, а точнее, открытое мошенничество, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов.

Информацию о том, что якобы «Автандилян Беник Петросович (1935 г.р.) и Саркисян (Автандилян) Эльза Вагаршаковна (1945 г.р.) были захвачены в плен 11 ноября 2020 года» и теперь насильственно удерживаются в Азербайджане, распространили армянские телеграмм-каналы, в том числе AreV, сопроводив фотографию стариков призывом «Отпустите их домой!».

Как отметил в этой связи Фуад Ахундов, «вся эта история — очередной вброс фейка, провокация и информационное мошенничество».

«В нашей стране нет насильно удерживаемых женщин и стариков из Армении. Азербайджан, во-первых, еще по горячим следам прекращения огня провел обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Накануне в качестве жеста доброй воли была освобождена и передана властям Ливана Марал Наджарян, дама далеко не преклонного возраста, и теперь в Азербайджане не осталось ни одной женщины - гражданки Армении», - отметил Ахундов.

Что касается стариков, то политолог добавил: «Напомним: при освобождении Гадрута наши военнослужащие обнаружили там брошенных стариков — 85-летнюю Евгению Бабаян и 84-летнего Мишу Мелкумяна. Их доставили в Баку, оказали медицинскую помощь, затем, не дожидаясь окончания боевых действий, попытались передать властям Армении. В начале представители Еревана просто не явились на место обмена. А затем, 29 октября, когда Евгению Бабаян и Мишу Мелкумяна отправили в Армению через Грузию, представители Еревана отказались забрать тяжелобольного Мишу Мелкумяна, который вскоре скончался. Насильно удерживать стариков — не в правилах Азербайджана», - подчеркнул политолог.

Ахундов отметил, что «остается только гадать, где находятся сегодня Беник и Эльза Автандилян». «Они могли стать жертвой местных мародеров или «потеряться» во время массового бегства. Но пытаться теперь обвинять Азербайджан в том, будто бы этих стариков «насильно удерживают» - это просто аморально», заявил политолог.

Ахундов не исключил, что «у некоторых кругов в Ереване «имеется прямой расчет раздувать тему «пленных» при помощи таких фейков». «Есть очень неприятные для Еревана обстоятельства. Во-первых, уже после перемирия Азербайджан задержал 62 армянских военнослужащих-террористов, которые были заброшены на территорию Ходжавендского района с заданием вести там диверсионно-террористическую войну. А это уже, совершенно очевидно, государственный терроризм. Тем более что террористов взяли на месте преступления. А во-вторых, в Армении нарастают протесты родственников пропавших без вести солдат, которые пытаются узнать хоть что-то о судьбе своих близких», - сказал он.

Политолог считает, что тема потерь для Еревана - скользкая и опасная. «Официальные данные о потерях ну никак не сходятся с реальностью. Поиск тел погибших продолжается, но идентификация — тоже опасный процесс: он может выявить воевавших на стороне Армении иностранных наемников. Не говоря об истинном числе погибших армянских «зинворов». И в результате местная верхушка пытается банально обмануть своих граждан, отвлечь внимание от собственных действий и попутно обвинить во всем Азербайджан. Вот почему появляются такого рода фейки про «страдающих в плену бабушек и дедушек»», - резюмировал Фуад Ахундов.

А.Азизов