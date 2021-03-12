Венгрия на втором месте в ЕС по темпам вакцинации от COVID-19, привито более 11% населения - СМИ

Венгрия по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19 оказалась на втором месте среди стран ЕС, уступая по темпам выдачи вакцин населению только Мальте, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP).

По данным AP, на эту пятницу 11,9% взрослых жителей Венгрии (с населением примерно 9,7 млн человек) получили как минимум одну дозу вакцины. Между тем, средний подобный показатель по ЕС - около 7%.

На данный момент в Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. AP напоминает, что в феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.

Однако тем временем в Венгрии вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и смертности заболевших, что приписывается распространению более заразного "британского штамма" COVID-19. Так, за последние сутки зафиксировано рекордно высокое для страны количество случаев заражения коронавирусом - свыше 9 тыс.; также скончались 130 человек. В прошлый понедельник вновь вступил в силу ряд ограничительных мер.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, Венгрия занимает 7-е место в мире по уровню смертности среди зараженных COVID-19 - на 1 млн человек.

Всего за время пандемии в Венгрии диагностировали более 498 тыс. случаев коронавируса, скончались 16 тыс. 627 зараженных.