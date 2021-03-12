Нефтяные цены снижаются, Brent - $69,31 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 в пятницу составляет $69,31 за баррель, что на $0,32 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,76 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.
На текущей неделе стоимость Brent повышалась до $71,38 за баррель. Аналитик Commerzbank Йоген Вейнберг отметил, что ОПЕК+, скорее всего, в этом году нарастит добычу в ответ на повышение нефтяных цен.
"Мы считаем, что цены слишком высоки, и ожидаем их снижения до $60 за баррель в этом году, - приводит его слова MarketWatch. - В краткосрочной перспективе, однако, нельзя исключать роста цен, учитывая значительную повышательную тенденцию и рост инвестиционного спроса".
Bloomberg также отмечает опасения, что более высокие цены приведут к росту добычи сланцевой нефти в США. Тем временем Китай в марте может увеличить импорт иранской нефти более чем вдвое по сравнению с февралем, сообщает агентство.
Помимо этого, потребление топлива в Индии в феврале упало на 4,9% в годовом выражении и стало минимальным с сентября 2020 года, свидетельствуют данные министерства нефти и природного газа Индии. Снижение потребления наблюдалось второй месяц подряд.
В то же время, ОПЕК накануне повысил свой прогноз спроса на нефть в текущем году. Теперь ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.
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