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ТЭК 12.03.2021 19:38

Нефтяные цены снижаются, Brent - $69,31 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 в пятницу составляет $69,31 за баррель, что на $0,32 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,76 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.

На текущей неделе стоимость Brent повышалась до $71,38 за баррель. Аналитик Commerzbank Йоген Вейнберг отметил, что ОПЕК+, скорее всего, в этом году нарастит добычу в ответ на повышение нефтяных цен.

"Мы считаем, что цены слишком высоки, и ожидаем их снижения до $60 за баррель в этом году, - приводит его слова MarketWatch. - В краткосрочной перспективе, однако, нельзя исключать роста цен, учитывая значительную повышательную тенденцию и рост инвестиционного спроса".

Bloomberg также отмечает опасения, что более высокие цены приведут к росту добычи сланцевой нефти в США. Тем временем Китай в марте может увеличить импорт иранской нефти более чем вдвое по сравнению с февралем, сообщает агентство.

Помимо этого, потребление топлива в Индии в феврале упало на 4,9% в годовом выражении и стало минимальным с сентября 2020 года, свидетельствуют данные министерства нефти и природного газа Индии. Снижение потребления наблюдалось второй месяц подряд.

В то же время, ОПЕК накануне повысил свой прогноз спроса на нефть в текущем году. Теперь ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]