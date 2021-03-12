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Регион 12.03.2021 22:44

Встреча Пашиняна с оппозицией не состоится

Проведение встречи премьер-министра Армении, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта по поиску путей развязки внутриполитического кризиса оказалось нереализуемым, заявили в администрации президента страны.

"Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции "Мой шаг" (правящая фракция - ИФ) и "Светлая Армения" (оппозиционная фракция - ИФ), а оппозиционная фракция "Процветающая Армения" и оппозиционное "Движение спасение родины" предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым", - говорится в заявлении администрации президента Армении.

Отмечается, что президент Армен Саркисян продолжит усилия и готов провести отдельные встречи, как с приглашенными ранее на встречу сторонами, так и представителями внепарламентских сил и не включенными в парламентские фракции депутатами.

"Эти встречи дадут возможность вновь выслушать позиции всех сторон, уточнить позиции и сформировать рабочую повестку. Единственный путь решения разногласий - переговоры и диалог, и необходимо сделать все, чтобы удержать страну от потрясений", - говорится в заявлении администрации президента Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]