Встреча Пашиняна с оппозицией не состоится

Проведение встречи премьер-министра Армении, руководителей оппозиционного "Движения спасения родины" и глав парламентских фракций 13 марта по поиску путей развязки внутриполитического кризиса оказалось нереализуемым, заявили в администрации президента страны.
"Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции "Мой шаг" (правящая фракция - ИФ) и "Светлая Армения" (оппозиционная фракция - ИФ), а оппозиционная фракция "Процветающая Армения" и оппозиционное "Движение спасение родины" предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым", - говорится в заявлении администрации президента Армении.
Отмечается, что президент Армен Саркисян продолжит усилия и готов провести отдельные встречи, как с приглашенными ранее на встречу сторонами, так и представителями внепарламентских сил и не включенными в парламентские фракции депутатами.
"Эти встречи дадут возможность вновь выслушать позиции всех сторон, уточнить позиции и сформировать рабочую повестку. Единственный путь решения разногласий - переговоры и диалог, и необходимо сделать все, чтобы удержать страну от потрясений", - говорится в заявлении администрации президента Армении.
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