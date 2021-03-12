Медики вернули Саркисяна на работу

Президент Армении Армен Саркисян вернулся к исполнению своих обязанностей после медобследования.
"Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре "Астхик". Президент уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму", - сообщает пресс-служба президента.
Как сообщалось, после перенесенного коронавируса у президента Саркисяна возникли осложнения.
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах
Британские банки лишились большего числа женщин, чем мужчин в 2020 году
Румынская OMV Petrom может начать буровые работы на черноморском шельфе Грузии в 2024г
Акционеры австралийской FAR 15 апреля рассмотрят продажу доли в проекте в Сенегале с учетом предложения ЛУКОЙЛа
Серьезную аллергию и гиперчувствительность нужно добавить в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca - EMA
Регулятор ЮАР начинает оценку эффективности китайской вакцины Sinovac
ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам