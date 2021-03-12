Медики вернули Саркисяна на работу

Президент Армении Армен Саркисян вернулся к исполнению своих обязанностей после медобследования.

"Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре "Астхик". Президент уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму", - сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, после перенесенного коронавируса у президента Саркисяна возникли осложнения.