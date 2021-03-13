Goldman Sachs инвестирует $10 млрд для помощи темнокожим женщинам

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. в течение следующих десяти лет вложит $10 млрд в компании и организации, которые помогают темнокожим женщинам.
Суть этого решения - направить ресурсы на оказание помощи тем лицам, которые традиционно испытывали трудности в их получении. Goldman Sachs планирует инвестировать средства в программы жилищного строительства, здравоохранения и другие проекты. Главная цель компании - сократить разрыв в уровне благосостояния между темнокожими женщинами и другими людьми. Банк также выделит $100 млн на благотворительность.
Денежные средства могут, например, быть предоставлены компаниям, которые занимаются переподготовкой работников, обеспечивающих уход на дому, - это отрасль, в которой занято много темнокожих женщин. Также средства могут быть выделены финансовым учреждениям, занимающимся вопросами развития общин в регионах Дальнего Юга США, или медицинским центрам в Новом Орлеане, где преимущественно проживает темнокожее население.
"Мы собираемся создать новую модель инклюзивного роста, - заявила директор по вопросам устойчивого развития в подразделении Goldman по управлению активами Маргарет Анаду. - Мы думаем, что наша работа будет содействовать достижению прогресса для всех".
Руководители банков прикладывают все больше усилий, чтобы устранить расовое неравенство в экономическом плане. В прошлом году американский банк JPMorgan Chase & Co. пообещал выделить $30 млрд на преодоление разрыва в уровне благосостояния между людьми разных рас, включая такие меры, как продление кредитов темнокожим и латиноамериканцам на покупку жилья и развитие малого бизнеса в течение следующих пяти лет. В прошлом месяце банк Bank of America Corp. заявил, что в течение следующих пяти лет увеличит инвестирование в программу доступного жилья в три раза, до $15 млрд.
Аналитики Goldman Sachs установили, что сокращение разрыва в доходах для темнокожих женщин может создать до 1,7 млн новых рабочих мест в США и повысить годовой ВВП страны на $450 млрд.
Между тем средний уровень благосостояния белых семей на 90% превышает средний уровень благосостояния темнокожих, отметили эксперты.
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